FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: parte il 7 Aprile da Parma “E’ già domani tour”

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, i paladini dell’alternative rock made in Italy, sono tornati in sala prove per preparare l’E’ GIÀ DOMANI TOUR in partenza il prossimo 7 aprile da Parma. Questa serie di concerti vedrà i FASK girare i principali club italiani.

7 aprile 2022 PARMA Campus Industry Music

9 aprile 2022 BOLOGNA Link sold out

12 aprile 2022 PADOVA Hall

15 aprile 2022 FIRENZE Tuscany Hall

19 aprile 2022 TORINO Teatro della Concordia

30 aprile 2022 NAPOLI Casa della Musica

3 maggio 2022 ROMA Atlantico

6 maggio 2022 MILANO Fabrique



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fask2022

Se il tour acustico della scorsa estate era figlio della voglia di tornare a suonare dal vivo e della volontà di celebrare il primo decennio di carriera della band, l’“È GIÀ DOMANI TOUR” riporterà finalmente i FASK alla loro condizione ottimale: palchi, sudore, stage diving, tanto rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”.

La band perugina però non poteva tornare in sala prove senza uscirne con un brano inedito da regalare ai fan alla vigilia del tour. “VITA SPERDUTA”, questo il titolo dell’inedito, sarà quindi disponibile in tutti gli store digitali a partire da venerdì 11 marzo, dando così ai fan il tempo di impararne a memoria il testo che entrerà nella scaletta del nuovo tour.

Il tour sarà l’occasione per la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per presentare dal vivo, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album “È GIÀ DOMANI” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppolo scorso autunno.

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – TOUR 2022

