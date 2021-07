FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: esce il 17 settembre il nuovo album “È già domani”

Sono stati mesi di grande lavoro per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e dopo l’uscita dei due singoli “COME UN ANIMALE” e “COSA CI DIREBBE” sono pronti per annunciare la pubblicazione del loro nuovo album.

Il disco, previsto per il 17 settembre, si intitolerà “È GIÀ DOMANI” e sarà pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe.

L’album verrà pubblicato in diverse versioni fisiche, che sono tutte già disponibili per il preorder, e per il preadd su Spotify e PreSave su Apple Music. La band perugina scalda nel frattempo i motori per la tanto attesa ripartenza live.

“DAMMI PIÙ TEMPO – IL TOUR ACUSTICO” (prodotto da Vivo Concerti)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/fask2021



FIRENZE (25 giugno, Ultravox Arena – Anfiteatro delle Cascine)

ROMA (30 giugno, Cavea Auditorium Parco della Musica)

COLLEGNO, TO (5 luglio, Flowers Festival, SOLD OUT)

BOLOGNA (7 luglio, Sequoie Music Park, Parco Caserme Rosse)

BELLARIA IGEA MARINA (9 luglio, Beky Bay)

BRESCIA (15 luglio, Arena Campo Marte)

PADOVA (16 luglio, Parco della Musica, SOLD OUT)

SEGRATE, MI (30 luglio, Circolo Magnolia, ore 20.20 SOLD OUT)

SEGRATE, MI (30 luglio, Circolo Magnolia, ore 22.30)

TREVISO (31 luglio, Suoni di Marca Festival)

SCHEGGIA E PASCELUPO, PG) (Monte Motette – SOLD OUT)

VICENZA (6 agosto, Lumen music Festival)

PAESTUM, SA (20 agosto, Maco Festival, Arena dei Templi)

CATANIA (26 agosto, Villa Bellini)

AREZZO (31 agosto, Anfiteatro Romano)

DAMMI PIÙ TEMPO sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band – che da sempre ha trovato sul palcoscenico il proprio habitat naturale. I FASK ripercorreranno tutte le tappe di questo lungo viaggio fatto di chilometri, palchi, sudore, stage diving ed esseri umani.

Lo faranno in acustico, in un live che li porterà vicini al proprio pubblico, che a gran voce ha chiesto di tornare a vederli dal vivo e che potrà prendere parte a questo racconto, iniziato dieci anni fa con “Cavalli”, fino ad arrivare a “Cosa ci direbbe” e destinato ad andare ancora molto lontano.