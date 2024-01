FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: ad aprile il primo tour europeo per i 10 anni di “Hybris” e “Alaska”

In occasione del decimo anniversario della pubblicazione di ‘HYBRIS’ e ‘ALASKA’, due dischi capisaldi della discografia dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, sono disponibili per il preorder le edizioni celebrative dei due vinili che usciranno il 29 marzo (su etichetta Woodworm e distribuito da Virgin Records/Universal Music Italia).

Sia l’edizione celebrativa di ‘HYBRIS’ che quella di ‘ALASKA’ vengono riproposte in formato doppio vinile contenente anche quattro provini ciascuna.

Ordina Alaska > https://amzn.to/3vHvLqh

Ordina Hybris > https://amzn.to/3O5JX2o

I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS hanno inoltre deciso di festeggiare questo doppio anniversario con il loro primo tour europeo: nel mese di aprile attraverseranno l’Europa con il ‘FAST ANIMALS AND SLOW KIDS EUROPEAN TOUR – Performing and celebrating 10 years of Hybris and Alaska’ che li vedrà protagonisti sui palchi dei più iconici club dove riproporranno i brani di questi due album che hanno fortemente segnato il loro percorso.

Questo il calendario completo del tour organizzato da Vivo Concerti:

2 aprile 2024 – STOCCOLMA, SVEZIA – Brooklyn Bar

4 aprile 2024 – COPENHAGEN, DANIMARCA – Rust

7 aprile 2024 – LONDRA, UK – Omeara

9 aprile 2024 – BERLINO, GERMANIA – Maschinenhaus

14 aprile 2024 – BARCELLONA, SPAGNA – Razzmatazz 3

15 aprile 2024 – MADRID, SPAGNA – Nazca Club

19 aprile 2024 – BRUXELLES, BELGIO – AB Club

20 aprile 2024 – PARIGI, FRANCIA – Backstage by the Mill

I biglietti per i concerti sono da ora disponibili in prevendita al link https://linktr.ee/fask2024.