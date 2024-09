TrainlineFest a Milano con La Rappresentante di Lista, Sarafine e Laila Al Habash!

Il 26 settembre il primo festival musicale in una stazione ferroviaria: Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman, presenta a Milano TrainlineFest, il primo festival musicale che trasformerà una stazione ferroviaria in un vibrante palcoscenico!

L’evento è gratuito e si terrà il 26 settembre 2024 in una stazione ferroviaria della città.

TrainlineFest è pensato per alleggerire il ritorno alla routine quotidiana dopo l’estate, trasformando una location iconica, simbolo di arrivi e partenze in un luogo di incontro e di festa per una serata indimenticabile.

Una tre ore di musica no stop con 3 artisti energici e innovativi: La Rappresentante di Lista, Sarafine e Laila Al Habash, con il DJ set del collettivo Akeem, in un mix di musica pop, indie ed elettronica, il festival offrirà un’opportunità unica per celebrare il ritorno alla routine con energia e freschezza.

Per partecipare, registrati al seguente link https://trainlinefest.eventbrite.it valido fino a esaurimento posti, con un limite di 2000 persone. Gli iscritti riceveranno via e-mail le informazioni sulla location esatta pochi giorni prima dell’evento.

Per rimanere informato sui Social dell’evento #trainlinefest e su Instagram @trainline