DAVIDE TOFFOLO: “L’ultimo vecchio sulla terra (dal vivo)!”

Uno spettacolo per ridere (e pensare) di noi essere umani

Continuano a ritmo serrato gli appuntamenti con “L’ULTIMO VECCHIO SULLA TERRA (dal vivo!)”, il nuovo spettacolo di Davide Toffolo tratto dall’omonimo libro a fumetti da poco uscito per Rizzoli Lizard e dedicato alla figura dello scrittore Remo Remotti.

La musica dei Tre Allegri Ragazzi Morti e dell’incredibile Mr. Island sostengono una rappresentazione che porta dal vivo le poesie e i racconti contenuti nell’opera che Toffolo ha realizzato proprio sulle parole di Remotti stesso.

L’obiettivo? Ridere e pensare circa la nostra condizione di esseri umani. Uno spettacolo all’insegna della libertà e dell’ironia, dove le canzoni si alternano agli irresistibili pezzi comici dell’artista romano.

Chi era Remo Remotti

Scomparso nel giugno del 2015, Remo Remotti è conosciuto come poeta, scrittore, attore e umorista, ma la sua è stata una carriera di artista a 360 gradi, dagli esordi come pittore e scultore alle vesti di cantante e drammaturgo.

Per chi non lo ricordasse, basta ritornare con la memoria al Freud di “Sogni d’oro” di Nanni Moretti o dell’indimenticabile “Roma Addio”, poesia nella quale ritrae i vizzi e i tic della città eterna. Nel cinema, oltre che con Moretti, ha lavorato con registi quali Bellocchio, Scola e Verdone; celebri le sue interpretazioni nelle pellicole Il Padrino – Parte III, Letters to Juliet e Hudson Hawk – Il mago del furto.

Come un Bukowski italiano, Remo Remotti regala a Davide Toffolo la possibilità di presentarsi attraverso “L’ULTIMO VECCHIO SULLA TERRA (dal vivo!)” in una nuova veste di intrattenitore, oltre alla sua solita di cantante.

“L’ultimo vecchio sulla Terra”, il libro

Le storie di un maestro disegnate da un suo allievo. Due spiriti affini, che in questo libro si fondono in un abbraccio di feroce creatività.

Cosa hanno in comune Davide Toffolo e Remo Remotti? Cosa lega un musicista ossessionato dal fumetto a una delle voci più originali della cultura italiana? Nato dall’ammirazione e dalla curiosità di Toffolo nei confronti del leggendario outsider romano, questo libro è stato per lui l’occasione di specchiarsi nella roboante figura di Remotti. L’infanzia borghese, la giovinezza da pittore cosmopolita, la passione per la poesia (e per le donne che la ispirano), il vizio della performance e la tardiva scoperta del cinema: ogni scelta della vita di Remotti sembra dettata dalla passione. In queste pagine, Davide Toffolo ha preso alcune delle storie vissute, scritte e sognate da Remo e le ha illustrate. La forza delle parole dell’“ultimo vecchio sulla Terra” e dei disegni del “cantante mascherato” si uniscono in un viaggio nell’immaginario del Novecento, fra psicanalisi, storia dell’arte e sfrenato amore per la libertà.

“L’ultimo vecchio sulla Terra (dal vivo!)”, le prossime date in programma