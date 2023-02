DON BROCO & Sleeping With Sirens in concerto il 20 Febbraio a Milano

Dopo la loro spettacolare performance all’Infest 2022, Hellfire Booking Agency è felice di annunciare i Don Broco, co-headlining con i Sleeping With Sirens!

DON BROCO

Con il loro capolavoro targato 2018 «Technology» certificato come Silver a fine luglio, preceduto da «Automatic» nel 2015, i Don Broco continuano a asserirsi come uno dei gruppi più esplosivi del panorama inglese. Con alle spalle sold out alla Royal Albert Hall, i Don Broco sono un’ondata rinfrescante di energia e fusioni pop, rock e punk che non ha fatto altro che intensificarsi: apparizioni a Slam Dunk, Sonisphere, Download e Hevy Festival non sono che un pane quotidiano, così come lo svettare nelle classifiche inglesi, condividere il palco con giganti quali Bring Me the Horizon e 5 Seconds of Summer e collaborare con produttori vincitori di molteplici Grammy. Non importa il passo, i Don Broco sembrano non sbagliare mai!

Co-headliner di una serata come questa non poteva che essere un colosso della scena. Ecco quindi intervenire gli Sleeping With Sirens!

SLEEPING WITH SIRENS

Ad anni dalla loro ultima parentesi italiana, il gruppo di Kellin Quinn torna all’attacco con «Complete Collapse», primo album dalla versione deluxe di «How It Feels to Be Lost» nel 2020 e in arrivo il 14 ottobre via Sumerian Records. Colonna portante della scena alternativa degli Anni Dieci, gli Sleeping With Sirens si sono sempre distinti con scioltezza grazie al loro post-hardcore emotivo e toccante. Con innumerevoli risultati più che eccellenti nella classifica Billboard, la band attira da decenni le lodi di pubblico e critici di ogni angolo del globo, come accertano collaborazioni con colossi come Benji Madden (Good Charlotte), Royal & the Serpent e Spencer Chamberlain (Underoath).

OCEAN GROOVE

Dai quartieri più poveri di Melbourne al condividere palchi con gruppi dallo spessore di August Burns Red, Erra e He Is We, gli Ocean Grove hanno macinato ben più di un’infinità di miglia. Spigliati, eclettici e sempre controcorrente, gli Ocean Grove non si fanno intimorire, esplodendo internazionalmente con un sound mix di nu-metal, impronte metalcore, elementi grunge e talvolta addirittura reminiscenze à la Oasis.

Don Broco + Sleeping With Sirens + Ocean Groove

20 FEBBRAIO 2023 – MILANO

MAGAZZINI GENERALI, Via Pietrasanta, 16, 20141

