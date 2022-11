DAMIEN RICE: il cantuatore irlandese a marzo in concerto a Milano e Udine

Torna in Italia Damien Rice con due show imperdibili a teatro: il 29 marzo 2023 a Milano al Teatro dal Verme e a Udine il 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/damienrice23

Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade.

Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa.

Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un’intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito.

“O” racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci.

In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album “9” e “My Favourite Faded Fantasy”. Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell’estate del 2023.

Primo settore: € 63,00 + diritti di prevendita

Secondo settore: € 55,00 + diritti di prevendita

Terzo settore: € 45,00 + diritti di prevendita

Balconata: € 50,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/damienrice23

platea numerata: € 55,00 + diritti di prevendita

prima galleria: € 48,00 + diritti di prevendita

seconda galleria: € 44,00 + diritti di prevendita

terza galleria: € 39,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/damienrice23

