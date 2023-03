DAMIEN RICE: a Luglio 8 date in Italia per “il poeta con la chitarra”

Il cantautore irlandese Damien Rice, annuncia il suo imperdibile tour estivo in Italia, il più esteso di sempre e che coprirà l’intera penisola.

L’artista sarà impegnato nel mese di luglio nel nostro paese con otto nuovi strepitosi appuntamenti, il 2 luglio a Villa Bellini per Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 5 luglio al Real Sito di Carditello di Caserta (San Tammaro), il 7 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica (Roma), il 9 luglio al Teatro D’Annunzio del Pescara Jazz Festival, l’11 luglio al Teatro La Fenice di Venezia, il 12 luglio al Pistoia Blues Festival, il 14 luglio al Sequoie Music Park di Bologna e il 15 luglio all’Anfiteatro Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia).

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/damienrice23

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/damienrice

Prevendita MyLiveNation dalle 10 di gioved 16 marzo

Vendita generale dalle 10 di venerdi 17 marzo

Damien Rice sarà anche protagonista in Italia questa primavera con due show imperdibili a teatro andati rapidamente esauriti e che anticipano le date estive: il 29 marzo 2023 a Milano al Teatro dal Verme e a Udine il 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il cantautore non si esibisce nel nostro paese dal 2018.

Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell’estate del 2023.

DAMIEN RICE

02/07 Catania – Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

Poltronissima Gold numerata – € 60,00 + d.p.

1° Poltrona numerata – € 50,00 + d.p.

2° Poltrona numerata – € 40,00 + d.p.

05/07 Caserta (San Tammaro) – Real Sito di Carditello

Primo Settore numerato – € 50,00 + d.p.

Secondo Settore numerato – € 45,00 + d.p.

Terzo Settore numerato – € 40,00 + d.p.

Quarto Settore numerato – € 35,00 + d.p.

07/07 Ostia Antica (Roma) – Teatro Romano

Platea numerata – € 60,00 + d.p.

Gradinata non numerata – € 40 + d.p.

09/07 Pescara – Teatro d’Annunzio / Pescara Jazz Festival

Poltronissima numerata – € 60,00 + d.p.

Poltrona numerata – € 50,00 + d.p.

Gradinata non numerata – € 40,00 + d.p.

11/07 Venezia – Teatro La Fenice

Prezzi biglietti € 82,00 a € 34,00 + d.p.

12/07 Pistoia – Piazza Duomo / Pistoia Blues Festival

Poltronissima numerata – € 60,00 + d.p.

Platea primo settore numerata – € 50,00 + d.p.

Platea secondo settore numerata – € 45,00 + d.p.

Platea secondo settore numerata – € 40,00 + d.p.

Tribuna Gold numerata – € 60,00 + d.p.

Tribuna dispari numerata – € 35,00 + d.p.

14/07 Bologna – Parco delle Caserme – Sequoie Music Park

Poltronissima numerata – € 60,00 + d.p.

Poltrona Gold numerata – € 51,00 + d.p.

Poltrona Silver numerata – € 38,00 + d.p.

Platea non numerata – € 30,00 + d.p.

15/07 Gardone Riviera (Brescia) – Anfiteatro Vittoriale / Tener-A-mente

Platea primo settore numerata – € 60,00 + d.p.

Platea secondo settore numerata – € 52,00 + d.p.

Platea non numerata – € 43,00 + d.p.

Gradinata non numerata – € 52,00 + d.p.

Gradinata – € 43,00 + d.p.

Posto in piedi – € 34,00 + d.p.

