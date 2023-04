Tener-a-mente: il programma della XII edizione del festival dell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS)

Conclusasi ad agosto 2022, l’undicesima edizione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente, organizzata da Viola e Rita Costa di Ripens’arti, ha ospitato oltre 23.000 spettatori, 8 spettacoli tutti esauriti e un indice medio di riempimento del teatro che ha sfiorato il 100%, con artisti del calibro di Beck, Paolo Nutini, Jeff Beck e Johnny Depp, Diana Krall, Beth Hart, James Blunt, Fantastic Negrito e altri ancora, senza dimenticare la presenza italiana di Calibro 35 con il loro omaggio al Maestro Morricone, Manuel Agnelli, l’affetto del pubblico al professor Roberto Vecchioni e il consueto appuntamento con la poesia di Più Luce!

Giunto alla sua dodicesima edizione, Tener-a-mente si conferma come uno tra gli appuntamenti più attesi del panorama delle rassegne estive italiane, salutato da Studio Aperto come uno dei due Festival italiani più importanti, insieme al Lucca Summer Festival, e annoverato da GQ Italia tra i cinque migliori Festival nazionali, accanto a manifestazioni storiche come Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

TENER-A-MENTE FESTIVAL 2023

Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Biglietti a questo link > https://tidd.ly/3LAJyoi

1 luglio MANNARINO

3 luglio JAMES BAY

6 luglio NILS FRAHM unica data italiana

9 luglio FIORELLA MANNOIA e DANILO REA

12 luglio DEAN LEWIS

15 luglio DAMIEN RICE

16 luglio HOZIER unica data italiana

17 luglio KALEO

19 luglio TOM ODELL

21 luglio HERBIE HANCOCK

22 luglio FABIO CONCATO

23 luglio JACOB COLLIER

24 luglio STEWART COPELAND

26 luglio NICK MASON

Con una direzione artistica affidata dal presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri a Viola Costa (Ripens’arti), cresce l’attesa per il cartellone dell’edizione 2023 di Tener-a-mente che, come ogni estate, porterà molti tra i più grandi protagonisti della musica italiana e internazionale nel magnifico Anfiteatro del Vittoriale, completato nel 2020 secondo il progetto originario di Gabriele d’Annunzio e sontuosamente rivestito in marmo rosso di Verona.

Tener-a-mente a 4 Zampe

L’iniziativa, volta a promuovere l’accesso in teatro ai cani, garantisce un’accoglienza speciale nella platea dell’Anfiteatro del Vittoriale con posti speciali dotati di ciotole per l’abbeveraggio, biscotti ed altri servizi offerti ai visitatori che desiderano partecipare ai concerti con il proprio cane. Per ogni spettacolo sono garantiti 16 posti evidenziati dal simbolo della zampa, acquistabili contattando la segreteria del Festival, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15 al numero 340.1392446

Visita al Vittoriale

In virtù della convenzione tra il Festival e la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, i possessori dei biglietti degli spettacoli hanno diritto all’acquisto ridotto per la visita al complesso museale, sia in cassa al museo che online al sito www.vittoriale.it, previa esibizione del tagliando del Festival.