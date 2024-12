BEN HARPER and the Innocent Criminals: a Luglio 2025 sette concerti in tutta Italia

Oltre alla già annunciata tappa in occasione quarta edizione di Comfort Festival® – per la prima volta alla Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo nella città metropolitana di Milano – il prossimo anno Ben Harper & The Innocent Criminals saranno in Italia per sette concerti da Nord a Sud.

Sabato 5 Luglio – Milano, Comfort Festival® / Cinisello Balsamo

Domenica 13 Luglio – Bologna, Sequoie Music Park

Martedì 15 Luglio – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

Mercoledì 16 Luglio – Fermo (MC), Piazza del Popolo

Giovedì 17 Luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Sabato 19 Luglio (h. 14:00) – Tarvisio (UD), Laghi di Fusine

Martedì 22 Luglio – Piazzola sul Brenta (PD), Anfiteatro Camerini

Biglietti a questo link > https://www.rockon.it/benharper

Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

I suoi tre Grammy comprendono Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album, mentre è stato nominato otto volte nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album. Per non parlare delle vittorie per l’NAACP Image Award come Outstanding Gospel Artist e la Blues Foundation Song of the Year.

Nel 2022 Harper si è esibito in una serie di 12 serate sold-out al Kia Forum di Inglewood, California, con la superstar Harry Styles. La coppia aveva precedentemente collaborato all’album di Styles Harry’s House, nel quale Ben ha suonato la chitarra in Boyfriends.

Harper ha scritto canzoni per Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke and The Blind Boys of Alabama. Le sue collaborazioni in studio di registrazione includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a una serie di esibizioni dal vivo insieme a Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri. L’ultimo album di HarperWide Open Light è uscito a giugno 2023 e include Yard Sale, un duetto con Jack Johnson. Questo lavoro arriva dopo Bloodline Maintanence, un disco profondamente politico, coraggioso e pieno di sentimento che gli è valso una candidatura ai Grammy Awards.

BEN HARPER – Tour 2025

Biglietti a questo link > https://www.rockon.it/benharper

Sabato 5 Luglio – Milano, Comfort Festival® / Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo

Domenica 13 Luglio – Bologna, Sequoie Music Park

Martedì 15 Luglio – Pompei (NA), BOP Beats of Pompeii / Anfiteatro degli Scavi

Mercoledì 16 Luglio – Fermo (MC), Piazza del Popolo

Giovedì 17 Luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Sabato 19 Luglio (h. 14:00) – Tarvisio (UD), No Borders Music Festival / Laghi di Fusine

Martedì 22 Luglio – Piazzola sul Brenta (PD), Anfiteatro Camerini

Biglietti a questo link > https://www.rockon.it/benharper