BEN HARPER incanta Bologna: un viaggio intimo e potente al Sequoie Music Park

Una notte di poesia, verità e intensità: il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals ha trasformato il Sequoie Music Park di Bologna in un luogo sospeso tra riflessione e bellezza.

Accompagnato da una band impeccabile e da una scenografia essenziale, Harper ha guidato il pubblico in un viaggio musicale profondo e autentico, dove ogni canzone è diventata racconto, confessione, preghiera.

Tra i momenti più emozionanti, le versioni acustiche di Walk Away e Give a Man a Home, l’esplosione di energia su With My Own Two Hands e una straordinaria interpretazione a cappella di Below Sea Level, che ha lasciato la platea in un silenzio carico di emozione.

Artista politicamente impegnato e voce dell’inclusione e del cambiamento sociale, Harper ha attraversato il gospel, il rock, il blues e il folk senza mai perdere autenticità, ricevendo anche la nomination ai Grammy 2023 per la miglior canzone per il cambiamento sociale.

BEN HARPER – la scaletta del concerto di Bologna

Glory & Consequence

Diamonds on the Inside

Don’t Give Up on Me Now

Burn to Shine

Finding Our Way

Don’t Take That Attitude to Your Grave

Give a Man a Home (Solo)

Walk Away (Solo)

Need to Know Basis

Gold to Me

Say You Will

Faded

Better Way

Fly One Time (Ben Harper and Relentless7 cover)

Encore:

Below Sea Level (Acappella)

With My Own Two Hands

Waiting on an Angel (Solo)

BEN HARPER – i prossimi concerti in Italia

15 luglio – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

16 luglio – Fermo (MC), Piazza del Popolo

17 luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

19 luglio – Tarvisio (UD), Laghi di Fusine (h. 14:00)

22 luglio – Piazzola sul Brenta (PD), Anfiteatro Camerini

Biglietti a questo link > https://www.rockon.it/benharper