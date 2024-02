ARCHITECTS + SPIRITBOX: gli orari del concerto di Milano del 6 Febbraio

Dopo le date estive al fianco dei Metallica, gli Architects sono di ritorno in Italia più forti che mai, accompagnati da altre due band stratosferiche: Spiritbox e Loathe.

Le 3 band saranno in concerto martedì 6 Febbraio all’Alcatraz di Milano.

Gli orari del concerto:

18:00 Porte

19:00 Loathe

19:50 Spiritbox

21:00 Architects

Prevendite > dice.fm/

Evento FB > facebook.com/events/1355274308703740/

Una delle band metalcore più straordinarie e pionieristiche degli ultimi decenni, non c’è vetta che gli Architects non abbiano scalato. Dieci album alle spalle valsi loro lodi infinite dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo, gli Architects hanno ispirato centinaia di band, dalle outsider alle più affermate, guadagnandosi una schiera di premi di enorme valore nel corso degli ultimi 18 anni.

Emblema della rinascita e della crescita personale quanto artistica, gli Architects sono un punto di riferimento nelle classifiche internazionali, con oltre 212 milioni di stream solamente per la loro Top Five del momento e innumerevoli sold out in ogni angolo del globo.

Preceduti da una memorabile ascesa alle stelle, gli Spiritbox sono una fiamma inestinguibile. Metal alternativo miscelato con una melodia influenzata dagli Anni ’90, echi TesseracT e Deftones, elementi metalcore, nu-metal, prog, shoegaze e djent, gli Spiritbox costringono in ginocchio qualunque ascoltatore.

Sold out impenetrabili, milioni e milioni di stream e un debutto al primo posto delle classifiche Rock americane, preparatevi a perdere completamente la testa a furia di headbanging.

Tour segnati da tutto-esaurito rapidissimi e mosh scavezzacollo, il sentiero che si sono scavati i Loathe mira certamente al Sole. Scalate cime inarrivabili in ogni angolo del globo, i Loathe non fanno che reinventarsi più cattivi che mai: con un album presto in arrivo, i metallari britannici miscelano prog-metalcore con shoegaze, post-rock, nu-metal e una quantità infinita di mine antiuomo, dando vita a un risultato a dir poco schiacciante.