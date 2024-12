ANI DiFRANCO: a giugno 2025 due concerti a Roma e Ferrara

La cantautrice statunitense Ani DiFranco torna in Italia, a distanza di otto anni, per due appuntamenti open air in cui presenterà dal vivo l’ultimo lavoro discografico “Unprecedent Sh!t”.

L’appuntamento è fissato per il 14 giugno a Casa del Jazz a Roma e, a seguire, il 15 giugno si esibirà al Castello Estense nell’ambito di Ferrara Sotto Le Stelle.

Biglietti in vendita a questo link > https://www.rockon.it/anidifranco

“Unprecedent Sh!t” (pubblicato lo scorso 17 maggio per Righteous Babe Music) è un album che segna un cambiamento significativo nel percorso musicale della cantautrice, quasi come uno specchio in grado di riflettere un’evoluzione artistica, ma prima di tutto personale. Un lavoro che ha visto la partecipazione del produttore BJ Burton (noto per aver collaborato con Bon Iver), offrendo agli ascoltatori uno spirito di resilienza e riflessione.

Da sempre, Ani DiFranco si è distinta per un intenso impegno politico, affrontando i temi complessi che caratterizzano la società odierna, in modo diretto e pragmatico. Con questo nuovo lavoro discografico ha compiuto un passo audace verso territori sonori ancora inesplorati, abbracciando così nuovi metodi di creazione musicale. Brani che si aprono a nuove texture, giocando sull’interazione tra la sua voce e l’utilizzo della chitarra, dando così vita a un paesaggio sonoro dinamico e stratificato.

L’album cattura l’essenza dei tempi in cui viviamo, affrontando tematiche che analizzano il modo in cui interagiamo e rispondiamo alle crisi globali in cui siamo coinvolti. “Unprecedent Sh!t” si pone come una richiesta al pubblico di acquisire una maggiore consapevolezza nei confronti delle problematiche attuali, dando voce a chi viene emarginato dalla società, intrecciando narrazioni intime con commenti sociopolitici più ampi. Un disco che si pone come un vademecum per una riflessione personale, ma soprattutto un incitamento verso una responsabilità collettiva. Tra gli argomenti trattati spiccano la pandemia, il degrado ambientale, l’introspezione, il peso piscologico delle strutture patriarcali sulle donne.

ANI DIFRANCO

14 giugno a Casa del Jazz a Roma

15 giugno si esibirà al Castello Estense nell’ambito di Ferrara Sotto Le Stelle

Biglietti in vendita a questo link > https://www.rockon.it/anidifranco