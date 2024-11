ALANIS MORISSETTE: a luglio 2025 in concerto a Roma, Codroipo (Udine) e Lucca

Alanis Morissette, vincitrice di sette GRAMMY® Awards, arriva in Italia con il suo attesissimo tour mondiale del 2025, e annuncia due nuovi imperdibili appuntamenti estivi a Lucca e Roma.

Le date:

Dopo l’annuncio del mese scorso di una serie di spettacoli nel Regno Unito, in Europa e in Sud America nel 2025, oggi Alanis aggiunge altre date in Europa in Francia, Ungheria e Italia. Alanis sarà anche la prima artista a esibirsi nella nuovissima venue Blackweir di Live Nation a Cardiff. Questo tour la vedrà esibirsi nel Regno Unito, in Europa e in Sud America, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out.

L’artista canadese, che ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili, si esibirà in uno show che celebra il successo di Jagged Little Pill a 30 anni dalla sua uscita, ma anche l’evoluzione musicale e personale di Alanis, che negli anni ha continuato a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica.

Con una carriera che abbraccia oltre trent’anni, Alanis Morissette ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con successi indimenticabili come “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “Thank U”. Il suo album Jagged Little Pill, capolavoro del rock anni ’90, ha ridefinito il panorama musicale dell’epoca e continua a ispirare nuove generazioni di ascoltatori.

ALANIS MORISSETTE

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 9:00 di mercoledì 13 novembre. A partire dalle ore 9:00 di giovedì 14 novembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli iscritti My Live Nation. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 09:00 di venerdì 15 novembre.