Concerti

30 anni di ZEBRAHEAD in concerto il 22 Novembre 2026 a Milano

Published

Per i loro trent’anni non si poteva mica fare una cosa qualunque. Hellfire Booking Agency annuncia gli Zebrahead con i Punk Rock Factory!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4iRQ20J

Più di mezzo milione di ascoltatori solo su Spotify, trent’anni di carriera e infiniti concerti e sold out in ogni parte del globo, gli Zebrahead non hanno la minima intenzione di rallentare. Pronti a pubblicare nuove tracce e release non solo da qui all’anno prossimo ma durante tutto il 2026 stesso, gli Zebrahead – punk rock da Orange County, California – vi prenderanno per le spalle e trascineranno in uno dei poghi più divertenti ed immersivi che abbiate mai provato.

Complici oltre due milioni di album venduti, una nomina a un Grammy per una collaborazione con nientemeno che i Motörhead ed un approccio DIY quasi decennale, gli Zebrahead sono l’apoteosi della fame (e sete!) di vivere, coronata con inni adrenalinici, crowdsurfing a rotta di collo e pit a dir poco esaltanti.

Gli Zebrahead torneranno fra noi accompagnati dai Punk Rock Factory per una serata sfrenata il prossimo novembre. Venite a festeggiare i loro 30 anni insieme a noi?

22 NOVEMBRE 2026 | LEGEND CLUB, MILANO
Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4iRQ20J

