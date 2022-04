WOODKID + Awir Leon: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

A sette anni dall’uscita del suo debut album capolavoro “The Golden Age”, Woodkid fa ritorno con un “S16”, il nuovo lavoro pubblicato il 16 ottobre via Island Records.

Gli è bastato un solo album per lasciare il segno e guadagnarsi il successo di pubblico e critica.

Ora, dopo cinque meticolosi anni di concentrazione, sperimentazione e riflessione, Woodkid è pronto per spingersi ancora oltre.

Con il nuovo album, “S16” (il simbolo chimico e il numero atomico dello zolfo) registrato agli Abbey Road Studios di Londra, Berlino, Parigi, Los Angeles e Islanda, Lemoine mette in discussione l’idea di responsabilità collettiva e individuale per la creazione di un mondo sull’orlo del collasso.

Accompagnandoci con la sua voce potente, calda e rassicurante, Woodkid ci restituisce un universo intimo.

L’album è un riflesso dei tempi su scala globale: commovente e umano.

WOODKID: la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Intro

Iron

Enemy

Pale Yellow

Reactor

Brooklyn

I Love You

Horizons Into Battlegrounds

So Handsome Hello

In Your Likeness

Highway 27

The Golden Age

On Then and Now

Conquest of Spaces

Minus Sixty One

Goliath

Run Boy Run