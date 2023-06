THE WINERY DOGS + JARED JAMES NICHOLS: il racconto e le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Articolo di Pamela Piccolo | Foto di Federico Buonanno

Tornano in scena dopo sette anni dalla loro ultima release i THE WINERY DOGS. Fresco dell’uscita del terzo album “III” (3 febbraio 2023 per Three Dog Music), il super trio approda all’Alcatraz di Milano per l’unica data italiana del tour.

RICHIE KOTZEN, BILLY SHEEHAN e MIKE PORTNOY sono tre colonne del panorama hard rock, la cui caratura ha attirato una ottima e positiva affluenza di pubblico. Siamo sicuri che lo show dei The Winery Dogs sarà, ancora una volta, di alto livello.

Sono preceduti da JARED JAMES NICHOLS, vocalist e chitarrista americano di stampo blues-hard rock che carica a dovere gli astanti con una sezione ritmica solida, calda e fluida.

I Winery Dogs saranno i protagonisti della serata.

Ci troviamo davanti a tre personalità distinte con imponenti background differenti l’uno dall’altro. L’apporto di ciascun musicista alla band è unico: nessuno sovrasta qualcun altro, nessuno si mette maggiormente in luce rispetto ai compagni. I The Winery Dogs sono un mostro a tre teste, un tutt’uno davvero potente. Non importa chi tu possa fissare estasiato durante un loro live, se Portnoy o Sheehan o Kotzen, rimarrai ammaliato dalla tecnica, dai virtuosismi e dalla passione trasudate.

I The Winery Dogs concentrano la propria esibizione sull’ultimo capitolo discografico. Quindi partono con “Gaslight” e “Xanadu” (uno dei pezzi del disco di cui vanno più fieri), rispettivamente ultima e prima traccia da “III”, per fare un excursus nei pressi di “Captain Love” e “Desire” e raggiungere l’apice con “Oblivion”.C’è voglia di divertirsi nell’aria, voglia di celebrare il ritorno alla vita on the road.

Lo si sente pulsare nelle vene dal rullare e dal battere le pelli di Mike Portnoy, lo si percepisce dall’attitudine adrenalinica con cui Billy Sheehan suona il suo basso rapendoti, lo si assorbe dalla voce rock blues di Richie Kotzen al confine con quella di Chris Cornell, così evocativa ed armoniosa nel suo essere roca.

Kotzen è un grande virtuoso dello strumento e questa sera ne abbiamo la riprova. Si mette a nudo e ci fa dono di parte del suo Sé. È un prezioso che custodiremo con gelosia, fino al prossimo concerto.

Clicca qui e guarda la gallery fotografica del concerto di The Winery Dogs + Jared James Nichols a Milano o sfoglia qui sotto gli scatti del live

THE WINERY DOGS – la scaletta del concerto di Milano

Gaslight

Xanadu

Captain Love

Hot Streak

Desire

Breakthrough

Time Machine

Stars

Damaged

The Other Side

The Red Wine

I’m No Angel

Oblivion

ENCORE:

Regret

Elevate