THE VACCINES + Teen Jesus and the Jean Teasers: le foto e la scaletta del concerto al Festsaal Kreuzberg di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

La serata del 22 gennaio alla Festsaal Kreuzberg di Berlino è stata un’esplosione di energia Indie Rock grazie alla band britannica The Vaccines.

The Vaccines hanno offerto al pubblico un concerto straordinario, mostrando la loro abilità nel combinare melodie accattivanti con testi profondi. La Festsaal Kreuzberg ha fornito la cornice perfetta per una serata carica di elettrismo musicale.

In apertura, i Teen Jesus and the Jean Teasers hanno dato inizio alla serata con una performance fresca e dinamica. La giovane band Australiana ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrando un talento eccezionale nell’Indie Rock.

Il tour europeo li vedrà il 28 Gennaio 2024 ai Magazzini Generali di Milano per l’unica data in Italia, dopo l’ultimo approdo nel 2019.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei The Vaccines + Teen Jesus and the Jean Teasers al Festsaal Kreuzberg (o scorri la gallery qui sotto)

THE VACCINE : la scaletta del concerto di Berlino al Festsaal Kreuzberg

Love to Walk Away

Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)

Your Love Is My Favourite Band

Post Break-Up Sex

Wetsuit

I Can’t Quit

Discount de Kooning (Last One Standing)

Primitive Man

Headphones Baby

Jump Off the Top

Wolf Pack

Handsome

Teenage Icon

I Always Knew

If You Wanna

All in White

BIS

Sometimes, I Swear

Lunar Eclipse

All My Friends Are Falling in Love