THE STRUTS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Marco Arici

In una calda serata di fine agosto i The Struts sono approdati al Circolo Magnolia di Milano per la penultima data del loro “Remember the name“, la tournée che precede l’uscita del loro quarto album in uscita a novembre “Pretty Vicious” che segue “Everybody Wants”, “Young & Dangerous” e “Strange Days”.

La rock band britannica, capitanata dal carismatico frontman Luke Spiller, si è presentata sul palco con una scaletta ricca dei loro più grandi successi e le nuove recenti uscite come “Royals” (repubblicata), “Pretty Vicious” e “Too Good at Raising Hell“.

Il gruppo è ormai una certezza, infatti nel 2024 Luke Spiller, Adam Slack (chitarra), Jed Elliot (basso) e Gethin Davies (batteria) festeggeranno il decennale dal debutto della band nella scena musicale mondiale, e la massiccia presenza di fan di ogni tipo ed età ad ogni loro live è la conferma del talento di questi ragazzi inglesi nel fare rock n roll.

Clicca qui per guardare le foto del concerto dei The Struts al Circolo Magnolia (o sfoglia la gallery qui sotto)

THE STRUTS: la scaletta del concerto di Milano

Dirty sexy money

Body talks

Fallin’ with me

Too good at raising hell

Kiss this

Primadonna like me

All Dressed up

In love with a camera

One night only

Mary go round

Low key in love

Royals

Wild child

Pretty vicious

I do it so well

Where did she go

Put your money on me

_______________________

Bohemian Rhapsody

Fire

Could have been me