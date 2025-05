THE LATHUMS + The Snookers: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Martina Fiore

The Lathums sono arrivati in Italia con un unico appuntamento sabato 17 maggio 2025 al Santeria Toscana 31 di Milano. Con due album consecutivi al numero 1 della Official UK Album Chart, Matter Does Not Define è uscito il 7 marzo 2025 e ha dato il via alla terza, entusiasmante stagione del gruppo. L’ultimo album è stato preceduto dal singolo “Stellar Cast”.

I fan hanno ascoltato Stellar Cast per la prima volta da Steve Lamacq di BBC 6 Music, poi è stato scelto come brano della settimana da Absolute Radio, completando il quadro iniziale di un terzo album audace, creato da una band che si avvicina alla scrittura e alla registrazione con una fiducia sempre maggiore e un senso fermo della propria identità.

Parallelamente alle loro avventure musicali, The Lathums continuano a raccogliere fondi e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul loro Chance To See Fund, un’iniziativa benefica volta a offrire opportunità creative ai giovani di Wigan e dintorni. Le donazioni dei fan, della band e dei progetti speciali organizzati con l’ente di beneficenza per le arti partecipative Curious Minds hanno permesso di raggiungere all’inizio dell’anno un totale di 25.000 sterline a disposizione di individui, gruppi e progetti locali.

La band e Curious Minds si sono unite con l’obiettivo comune di portare la musica, il teatro e altri progetti artistici nella vita delle persone che non hanno altro modo di accedervi. Le donazioni individuali al Chance To See Fund possono essere effettuate tramite la pagina Just Giving all’indirizzo https://www.justgiving.com/campaign/chancetosee

Clicca qui per vedere le foto dei The Lathums in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

THE LATHUMS: la setlist del concerto di Milano