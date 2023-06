THE GHOST INSIDE + MOTIONLESS IN WHITE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

A un anno dalla loro impressionante esibizione all’INFEST, HELLFIRE BOOKING AGENCY, in collaborazione con EROCKS PRODUCTION, ha annunciato i THE GHOST INSIDE, affiancati dai MOTIONLESS IN WHITE!

Melodic metalcore dritto da Los Angeles, i The Ghost Inside sono un assalto sonoro di riff cinetici, breakdown massacranti e trionfo sulla tragedia. Sopravvissuti a un incidente che ha minacciato la fine di ben più del loro sound devastante, i Ghost Inside sono di ritorno più pericolosi che mai con nuova musica in lavorazione e una discografia alle spalle capace di mettere in ginocchio anche i metallers più stagionati. Stadi, palchi e festival condivisi con gli artisti più importanti del panorama metalcore non sono che l’ordine del giorno, perfetto esempio del percorso in costante ascesa di un gruppo considerato a dir poco iconico.

Tour stratosferici con colossi come ICE NINE KILLS e BLACK VEIL BRIDES alle spalle, premi di spessore internazionale e presenze vertiginose sui palchi dei festival più impenetrabili del globo: non c’è orecchio che i Motionless in White non abbiano completamente spiazzato.

Carismatici, audaci e con una presenza scenica straordinaria, i Motionless in White riscrivono i confini del metalcore con elementi industrial e goth, coniando un cocktail induplicabile in grado da mettere in ginocchio qualunque pit.

I Ghost Inside e i Motionless In White sono tornati in Italia per un’unica.

Clicca qui per vedere le foto dei The Ghost Inside + Motionless in White in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

THE GHOST INSIDE: la scaletta del concerto di Milano

Engine 45

The Outcast

The Great Unknown

Move Me

Pressure Point

One Choice

Mercy

Unspoken

Dear Youth (Day 52)

Dark Horse

Out of Control

The Other Half

White Light

Faith or Forgiveness

Avalanche

Aftermath