THE DRIVER ERA: le foto e scopri la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Rossella Mele

Dopo il rinvio dovuto alla pandemia finalmente arriva in Italia per la prima volta il duo statunitense The DriverEra in concerto ieri sera all’Alcatraz di Milano. The Driver Era è un duo pop-rock statunitense formato dai fratelli Ross e Rocky Lynch. I due hanno suonato per anni negli R5, quintetto con il quale si sono esibiti in ogni parte del mondo, includendo più volte il nostro paese.

È proprio durante il tour mondiale che i fratelli iniziano a sognare un nuovo progetto musicale dalle tendenze sperimentali. “Un po’ di tempo fa, leggevo un libro che spiegava come riesca a formarsi una sorta di terza coscienza tra due persone che sono connesse profondamente” dice Ross, spiegando come a lui e al fratello sia successo davvero, così da decidere di seguire la loro strada.



Oltre a dividersi tra studio e live, Ross spende gran parte del suo tempo anche sul set: è infatti il protagonista del biopic My Friend Dahmer ed è nel cast della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. Ross e Rocky non si fermano mai e sono pronti a coinvolgere con il loro entusiasmo i fan di tutto il mondo.

Il nome The Driver Era vuole comunicare la sensazione di libertà che si prova guidando su strade enormi, di fronte ad infinite possibilità e al brivido della fuga, senza dover rimanere nello stesso posto per molto tempo. I due fratelli, Ross e Rocky Lynch, scrivono, suonano e si autoproducono le loro tracce, con l’intento di trasmettere questi sentimenti nostalgici, mantenendo però uno sguardo verso il domani.

Gli unici limiti che i fratelli si sono imposti nella creazione di questo duo sono infatti la mancanza di qualsiasi imposizione di genere musicale e la volontà di rinnovare il proprio sound in continuazione.

Clicca qui per vedere le foto di “The Driver Era” in concerto all’Alcatraz di Milano ( o sfoglia la gallery qui sotto )

THE DRIVER ERA: la scaletta del concerto di Milano

Take Me Away

flashdrive

Natural

Malibu

Preacher Man

Low

Need A Man

Fantasy

Heart of Mine / Hold On

Crazy Z Babe E

San Francisco / Places

Heaven Angel

Scared of Heights

On My Ow (Ross Lynch song) (Teen beach movie)

Nobody Knows

Feel You Now



Omg Plz Don’t Come Around

A Kiss