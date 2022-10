THE BLACK CROWES: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Davide Merli

Chris e Rich Robinson dei The Black Crowes festeggiano il trentesimo anniversario del loro storico album di debutto Shake Your Money Maker, cinque volte disco di platino, con un tour di UK ed Europa che avrà inizio il 10 ottobre alla 3Arena di Dublino. Il tour proseguirà attraverso l’Europa e il Regno Unito e arriverà in Italia giovedì 13 ottobre, con una data unica all’Alcatraz di Milano.

I biglietti nominali saranno in vendita sui circuiti autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket dalle 9 di venerdì 7 febbraio, con una presale ufficiale dedicata al fan club della band che si aprirà alle 9 di mercoledì 5 febbraio.

The Black Crowes suoneranno per intero il loro album di debutto insieme agli altri grandi successi della lunga carriera della band. I fratelli Robinson non si esibiscono insieme nel Regno Unito dal 2013, anno in cui giurarono di non suonare né parlarsi mai più. Fortunatamente per i loro fan, il tempo ha guarito quelle ferite.

Chris Robinson parla così della reunion: «Sono elettrizzato e felice di suonare con mio fratello per celebrare la musica che abbiamo scritto e riavvicinarci. Lunga vita al Rock n’ Roll e ai Black Crowes!».

Rich Robinson aggiunge: «Innanzitutto sono molto felice di riavere mio fratello nella mia vita. Riuscire a suonare di nuovo insieme per festeggiare il primo album che abbiamo registrato quando eravamo dei ragazzini è un vero dono. Non avrei mai immaginato che queste canzoni sarebbero rimaste popolari dopo trent’anni.»

Nel 1990, quando pop sdolcinato e hair metal dominavano le classifiche e la stampa piangeva la morte del rock, The Black Crowes arrivarono da Atlanta per dare un bel calcio nel culo al genere con Shake Your Money Maker. Grazie ai singoli Jealous Again, Twice As Hard, She Talks To Angels e la spensierata cover di Otis Redding Hard To Handle, la band conquistò immediatamente il mondo del rock, arrivando in cime alla classifica Best New American Band Readers Poll di Rolling Stone a fine 1990.

The Black Crowes hanno pubblicato altri otto album in studio e quattro live, vendendo decine di milioni di copie. Hanno collezionato show sold out in tutto il mondo, hanno ospitato il colossale Jimmy Page alla chitarra, sono stati cacciati da un tour con gli ZZ Top per aver insultato uno sponsor, sono rimasti fregati da contratti discografici poco onesti, si sono sposati e hanno divorziato, hanno litigato tra loro e col resto del mondo. In altre parole, hanno fatto tutto ciò che un gruppo rock leggendario dovrebbe fare. La reunion del 2020 servirà sicuramente a cementare l’eredità dei Black Crowes come una delle rock band più amate di tutti i tempi.

Clicca qui per vedere le foto dei Black Crowes all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

THE BLACK CROWES – la scaletta del concerto di Milano

$hake Your Money Maker

Twice As Hard

Jealous Again

Sister Luck

Could I’ve Been So Blind

Seeing Things

Hard to Handle (Otis Redding cover)

Thick n’ Thin

She Talks to Angels

Struttin’ Blues

Stare It Cold

Soul Singing

Oh! Sweet Nuthin’ (The Velvet Underground cover)

Wiser Time

Thorn in My Pride

Remedy

Encore:

Good Morning Captain