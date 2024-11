TALIB KWELI a Milano: il reportage e le foto del concerto di Milano

Articolo di Dario Boschini | foto di Lara Bordoni

Ieri sera, 10 novembre 2024, sul palco dei Magazzini Generali di Milano si è esibito Talib Kweli, accompagnato da Dj Spintelect. La data è stata organizzata da JAZZMI.

In un locale sufficientemente pieno in cui l’età media tendeva verso quella di chi negli anni novanta già fruiva di ascolti musicali (sottoscritto incluso) la serata è stata aperta dal set di DJ Filo che ha intrattenuto il pubblico creando l’atmosfera giusta nell’attesa dell’inizio del concerto del rapper di Brooklyn.

Gli ultimi anni dell’artista hip hop sono abbastanza movimentati, sia a causa di diverse polemiche social di cui si è reso protagonista e che l’hanno portato al ban dal fu Twitter, sia per la realizzazione e uscita di diversi album in collaborazione di MadLib, a J. Rawls e soprattutto il ritorno con il progetto Black Star insieme a Mos Def (al secolo Yasiin Bey) 24 anni dopo il loro album d’esordio.

Dopo l’attesa, data da un piccolo ritardo dovuto a problemi nei trasporti, finalmente sono apparsi sul palco i due artisti. Il primo ad arrivare è stato Dj Spintelect che dopo un breve line-check ha introdotto l’entrata di Talib Kweli.

La scaletta proposta ha portato la folla in un viaggio attraverso la sua intera discografia presentandosi anche come una sorta di tributo dell’ HipHop e della black music. Il tutto variando dai singoli dei suoi album solisti, a pezzi derivanti le sue numerose collaborazioni, eseguendo un medley di cover di alcuni successi vintage dando alla folla uno sguardo su alcuni vecchi successi della storia dei neri.

Tra un pezzo e l’altro Talib ha interagito molto col pubblico, coinvolgendolo e mostrando i suoi valori da attivista, parlando spesso con passione di argomenti che variavano dal politico, al sociale, esortando le persone a riflettere e pensare con la propria testa.

Mentre gli artisti di esibivano uno schermo alle loro spalle mostrava spezzoni di video musicali, momenti in studio e presentava le persone che avevano partecipato alle varie collaborazioni, oltre a parti più prettamente legate alla lotta politica.

Tra i momenti più sentiti dell’esibizione c’è stato un omaggio al defunto rapper MF DOOM presentandosi con la sua tipica maschera ed eseguendo la loro collaborazione “Old School Rules”, a seguire la sua collaborazione con Jaylib in “Raw Shit”, l’esecuzione, in parte a cappella di “Definition” dei Black Star, “Get Em High” di Kanye e poi lo trasforma in modo impeccabile in una delle sue canzoni più note “Get By'”.

Dopo questo impeccabile mashup, Talib e DJ Spintelect hanno lasciato momentaneamente il palco per poi tornare ed eseguire gli ultimi due pezzi “One For Biz” e “The Blast”.

Uniche note un po’ dolenti sono state la durata dello spettacolo, una striminzita ora, ed una resa sonora non proprio perfetta per cui, almeno dal punto in cui chi scrive si trovava, la voce arrivava abbastanza bene mentre si perdeva un po’ la parte musicale ad opera di DJ Spintelect. Ma nel complesso è stato un’esibizione più che godibile in cui i due sono riusciti a condensare diversi anni di attività tenendo alta l’attenzione del pubblico e facendolo divertire.

“Sono un artista itinerante. Sono un artista conosciuto a livello internazionale. A questo punto della mia carriera non sono solo un artista locale. Sono consapevole del fatto che quello che faccio va oltre il punto di partenza. Sto cercando di raggiungere l’apice di ciò che sono ora, ma senza voltare le spalle o ignorare ciò che ho fatto in precedenza”.



Clicca qui per guardare le foto del concerto di Talib Kweli ai Magazzini Generali a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)