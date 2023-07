STICKY FINGERS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Gli STICKY FINGERS ieri sera ha infiammato il CIRCOLO MAGNOLIA di Milano.

La band australiana, che ha fatto registrare più di 1 miliardo di streams, ha presentato i brani del nuovo album “Lekkerboy“

La musica illumina anche i momenti più bui. Proprio quando ne hai più bisogno, una canzone lascia entrare un barlume di luce. Non importa quanto sia buio là fuori, abbiamo gli Sticky Fingers. La loro è una storia da underdog già degna di un racconto o di un Behind The Music. Il quintetto, – DYLAN FROST (voce solista, chitarra), PADDY CORNWALL (basso, voce), SEAMUS COYLE (chitarra solista), BEAKER “BEAKS” BEST (batteria, percussioni) e FREDDY CRABS (tastiere, sintetizzatore]) – si è formato nel 2008. Affermati come una delle più grandi band australiane, sono arrivati con tre album consecutivi nella Top 5, guadagnando dischi di platino e oro, superando 1 miliardo di stream e facendo registrare il tutto esaurito nei locali più consacrati del continente solitamente riservati per artisti del calibro di Elton John e Post Malone. Tuttavia, il loro sound ibrido di alternative rock, reggae e psichedelica brilla più che mai nel loro quinto album del 2022, Lekkerboy. “Volevamo fare un disco edificante”, esclama Seamus. “Quindi, abbiamo cercato di creare qualcosa di più positivo e di superare l’oscurità”. “È personale per tutti noi”, elabora Dylan. “Ci siamo passati tutti con i blocchi, il COVID e le nostre stesse demo. È venuto fuori naturalmente come una fottuta rivoluzione. Superiamo tutto. Fioriamo. È una dichiarazione d’intenti, “Sì, possiamo far brillare il mondo”.

Clicca qui per vedere le foto di Sticky Finfers in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

STICKY FINGERS: la scaletta del concerto di Milano

Land of Pleasure

Outcast

Gold Snafu

Angel

Lupo

Worldglow

My Rush

Cool & Calm

Bootleg

Cyclone

Something Strange

Liquorlup

Rum Rage

Australia Street

Hot to Fly

Multiple Facets

ENCORE:

Freddy Crabs

Waterfall