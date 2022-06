SNAIL MAIL: guarda le foto del concerto alla Santeria di Milano

Foto di Giulia Manfieri

Snail Mail, la cantautrice e musicista ventiduenne americana Lindsey Jordan, ritorna sul palco con un tour mondiale e un unica tappa in Italia alla Santeria Toscana 31 di Milano. A tre anni di distanza dall’acclamato debutto con “Lush” (2018), Snail Mail presenta dal vivo il suo nuovo album in studio “Valentine”, pubblicato il 5 novembre 2021 via Matador Records.

La contrapposizione tra sicurezza e vulnerabilità, tra forza e sensibilità che emerge nella sua musica, hanno avuto da subito un grande impatto sul pubblico e sulla critica. In “Valentine” Lindsey consolida e definisce la sua traiettoria, approfondendo il personalissimo immaginario creato con l’album precedente: 10 brani, scritti tra il 2019 e il 2020 dalla sola Jordan, che ci trasportano in un’odissea adrenalinica di genuina originalità e vissuto, in un’epoca in cui la musica “indie” è spesso ridotta alla pura omologazione del pop.

“Jordan’s singing has a weariness to it that lucidly belies her age, capable of powerhouse wails and tattered expressiveness.” Pitchfork

