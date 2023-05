SKILLET: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Grande ritorno in Italia per SKILLET, una delle modern rock band statunitensi maggiormente apprezzate a livello internazionale.

Ieri sera in concerto all’Alcatraz di Milano per l’unica data nazionale del DAY OF DESTINY TOUR.

Prima di loro sul palco due special guest: Like A Storm ed Eva Under Fire.

Clicca qui per vedere le foto di Skillet, Like a Storm e Eva Under Fire a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

SKILLET – la scaletta del concerto di Milano

Feel Invincible

Rise

Surviving the Game

Legendary

Awake and Alive

Back From the Dead

Hero

Not Gonna Die

Whispers in the Dark

Psycho In My Head

Anchor

Comatose

Undefeated

Monster

Rebirthing

BIS

The Resistance