SHIVA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Ieri sera, Shiva ha acceso l’Unipol Forum di Assago con la seconda delle due serate sold‑out del suo Angels & Demons Tour. Classe ’99 di Corsico, il rapper ha trasformato il palco in un confessionale a cielo aperto, entrando in sintonia con i fan e definendo Milano come la sua “casa dolce casa”.

Tra simboli forti – tra cui la Madonnina e l’aquila – e momenti toccanti come la dedica al figlio Draco in “Lettera a Draco”, Shiva ha mostrato un equilibrio tra energia e malinconia. Sul fronte musicale, la scaletta ha spaziato tra hit collaudate e nuovi brani da Santana Money Gang, mantenendo una tensione emotiva costante sulpalco.

Pezzi come “Bossoli” hanno toccato corde sensibili quando sul maxi schermo è comparso il video della sparatoria del 2023 – scelta coraggiosa, ma potenzialmente divisiva.

Sul palco con lui per rendere ancora più memorabile la serata diversi graditissimi ospiti: Slings e Pyrex, Tony Boy e Sfera Ebbasta.

In sintesi, uno show intenso che ha confermato Shiva non solo come performer, ma come narratore delle proprie cicatrici e rinascite, applaudito da un pubblico incredibilmente partecipe e coinvolto.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Shiva in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

SHIVA: la scaletta del concerto di Milano

Take5

Non è easy/Cup/Aston Martin

Un milione di volte

100 apps/SNTMNG

Rollie AP ft. Pyrex/Slings

Don’t stop ft. Pyrex/Slings

Freaky ft. Pyrex/Slings

6 AM

Tutto o nada

Niente da perdere

Purosangue/Giuro su Dio

Syrup 1

Syrup 2 ft Tony Boy

Società ft Tony Boy

Polvere ft Tony Boy

Un altro show

Mon fre

Bossoli

Take 4

Milano shotta

I soldi puliti

Pluh

Gotham

Diversi

Lettera a Draco

Non metterci becco ft Sfera Ebbasta

D&G ft Sfera Ebbasta

Alleluja ft Sfera Ebbasta

Neon ft Sfera Ebbasta

Non lo sai 2