SANGIOVANNI: guarda le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Lara Bordoni

Sangiovanni, 18 anni, la nuova popstar della musica italiana, presenta dal vivo il suo mondo musicale intitolato “Mondo Sangio”. Il 22 Maggio è salito nuovamente sul palco dell’Alcatraz di Milano.

Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per la capacità interpretativa.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni.

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, sangiovanni ha annunciato le date estive del suo tour CADERE VOLARE LIVE 2022.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sangiovanni22

7 LUGLIO PORDENONE Pordenone Live 2022 – Parco San Valentino

8 LUGLIO MANTOVA Mantova Live 2022 – Piazza Sordello

10 LUGLIO FERRARA Summer Vibez – Piazza Ariostea

14 LUGLIO MORROVALLE (MC) Morro Festival – Arena San Francesco

16 LUGLIO ALBA (CN) Collisioni Festival – Piazza Medford

20 LUGLIO BERGAMO NXT Station – Piazzale degli Alpini

23 LUGLIO BELLINZONA (Svizzera) Castle on air

28 LUGLIO ROSOLINA MARE (RO) Rosolina beach festival – Piazzale Europa

29 LUGLIO CERVIA (RA) Piazza Garibaldi

4 AGOSTO FOLLONICA (GR) Summer Nights Festival – Parco Centrale

5 AGOSTO CASTIGLIONCELLO (LI) Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

7 AGOSTO ASIAGO (VI) Asiago Live – Piazza Carli

25 AGOSTO RAGUSA Piazza Libertà

27 AGOSTO CATANIA Sotto il vulcano festival – Villa Bellini

28 AGOSTO CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) Arena del mare

30 AGOSTO ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival – Castello

