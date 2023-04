SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Articolo di Cecilia Passetto | Foto di Roberto Finizio

Il fondale di Death Wish Blues che da il titolo al primo album che sancisce l’incontro di Samantha Fish e Jesse Dayton in uscita il prossimo 19 maggio presentato al pubblico italiano domenica sera ai Magazzini Generali di Milano con questa unica data nel nostro paese.

Samantha Fish è una delle vere forze trainanti del blues di oggi, una star dei festival in cui cattura il pubblico grazie sia alle sue doti di chitarrista che alla sua voce potente, Jesse Dayton vanta invece un curriculum d’eccezione in più ruoli: acclamato solista, collaboratore di artisti come Johnny Cash, Waylon Jennings e Duff McKagan, chitarrista in tour con la band punk X, compagno di squadra con Rob Zombie nelle colonne sonore dei suoi iconici film horror e come conduttore radiofonico per la testata in streaming Gimme Country.

Death Wish Blues prende le mosse dall’EP siglato dal duo nel 2022, Stardust Sessions, una raccolta con cover molto originali di Brand New Cadillac, I’ll Be Here in the Morning e Feelin’ Good. La loro innegabile affinità elettiva dimostrata in quell’occasione è sfociata in una seduta di registrazione alla Applehead Recording & Production di Woodstock, con la produzione affidata all’inimitabile Jon Spencer. L’esperienza di Spencer era in sintonia perfetta con le idee che Fish e Dayton avevano riguardo all’album, incentrate sul blues ma con il proposito dichiarato di forzare i limiti del genere.

Il pubblico è assiepato sotto al palco e aspetta paziente l’inizio del concerto, qualche bombetta, magliette di altri gruppi rock, barbe incolte e capelli lunghi, anche grigi perché l’età media è piuttosto alta, signore distinte che non avresti mai pensato di incontrare ai Magazzini ma anche qualcuno di più giovine e addirittura uno o due bambini.

Si abbassano le luci, il palco si illumina di rosso e fa l’ingresso il bassista Kendall Wind, Aaron Johnston prende posto alla batteria e Mickey Finn alle tastiere, i musicisti precedono l’arrivo di Samantha e Jess e subito attaccano con Brand new Cadillac. Fin dall’inizio si percepisce un pubblico emozionato ma molto composto, quasi timido anche negli applausi. In pochi ballano, qualcuno tiene il tempo con il piede ma la maggior parte ascolta con attenzione.

La scaletta scorre rapida senza interruzioni, le sonorità blues si mischiano con quelle più rock, in un susseguirsi di fasci di luci colorate che accompagnano e fanno da cornice ai brani della band, ogni brano ha una sezione di colori diversi. Emozionante l’interpretazione di I’ll be here in the morning in cui Samantha e Jess sono circondati da un gioco di luci bianche.

I musicisti hanno una bellissima carica e durante l’esecuzione di diversi pezzi, come Pine Curtain e Rippin & Runnin, invitano a tenere il tempo con le mani, unica interazione che si crea con il pubblico.

Il live si conclude con You Know my Heart e Going Down South, il pubblico si è scaldato e già da qualche brano finalmente regala alla band applausi fragorosi.

Clicca qui per vedere le foto di Samantha Fish & Jesse Dayton in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON: la scaletta del concerto di Milano

1. Brand new cadillac

2. Death wish

3. Feels so good

4. Hello stranger

5. Settle for less

6. Bulletproof

7. Pine curtain

8. No Apology

9. Trauma

10. I’ll be here in the morning

11. Babys long gone

12. Lover on the side

13. Rippin & Runnin

14. Hip shake/ Whole lotta rosie

15. I PUT A Spell on you

16. 7 by 7 is

17. Riders

18. You know my heart

19. Going down south