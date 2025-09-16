SAINT MOTEL + Natalie Shay: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Martedì 16 settembre, il Circolo Magnolia si è trasformato in un’esplosione di luce, ritmo e coinvolgimento grazie ai Saint Motel, pronti a presentare dal vivo il loro tour Symphony in the Sky. In apertura, Natalie Shay ha introdotto la serata con delicatezza: voce limpida, arrangiamenti ben calibrati e un’atmosfera intima che ha preparato bene il terreno prima che la band principale salisse sul palco.

Quando i Saint Motel hanno fatto il loro ingresso, è stato come premere “play” su un film sonoro: la scaletta alterna con sapienza momenti di adrenalina a pause più raccolte. Brani come Puzzle Pieces, Move, Cold Cold Man e soprattutto My Type hanno acceso il pubblico, confermando che le hit sono ancora potenti quanto le novità.

Dal punto di vista sonoro, la resa era vivida: chitarre brillanti, percussioni precise, synth che amplificano senza invadere, e una sezione ritmica che tiene tutto saldo, anche nei momenti in cui la melodia si fa più sospesa o sognante. Il pubblico è stato coinvolto non solo come spettatore ma come parte integrante del concerto: cori cantati con devozione, movimenti sincronizzati, applausi che accompagnavano i cambi di scena.

Un’altra dimensione del live è la scenografia sonora — non hanno puntato su effetti visivi esagerati, ma su una costruzione musicale che fa da sfondo emozionale continuo. I pezzi nuovi trovano spazio accanto ai classici, dando l’idea che la band non ripeta semplicemente formule, ma voglia crescere pur restando fedele a ciò che li ha resi amati.

Alla fine, My Type chiude la serata tra urla e applausi, lasciando la sensazione che Saint Motel abbia offerte ore intense: una promessa di intrattenimento, emozione e musica ben suonata mantenuta fino all’ultimo accordo.

SAINT MOTEL – La scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Puzzle Pieces

The 5th Of Beethoven

For Elise

Get It At Home

Sisters

Life’s A Gas

A Good Song Never Dies

Hold My Place In Heaven

Move

It’s All Happening

Fine Wine

Steady Hand

Cold Cold Man

Encore:

A Bluer Blue

Sweet Talk

Wait&See

Van Horn

My Type