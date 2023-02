RINA SAWAYAMA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

A tre anni di distanza dal debut album, “SAWAYAMA”, contenente le hit “STFU!”, “Comme des garçons (like the Boys)” e “XS”, acclamate dalla critica, la cantautrice giapponese RINA SAWAYAMA è approdata al Fabrique di Milano con il suo “Hold the girl” tour.

L’ultimo lavoro di Rina è stato registrato tra il 2020 e il 2021, è stato co-prodotto da Sawayama insieme a Lauren Aquilina (Demi Lovato, Little Mix) e Clarence Clarity, alla produzione e co-writing troviamo un decano come Paul Epworth (anche co-autore) ma anche Stuart Price (The Killers, Madonna, Dua Lipa) e Marcus Andersson (Demi Lovato).

A scaldare i fan della cantante nipponica ci hanno pensato Sans Soucis e Empress Of.

RINA SAWAYAMA – la scaletta del concerto di Milano

Minor Feelings

Hold The Girl

Catch Me In The Air

Hurricanes

Your Age

Imagining

STFU!

Frankenstein

Holy

Bad Friend

Send My Love To John

Cherry

Comme Des Garçons

This Hell