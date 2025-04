RESA SAFFA PARK: le foto del concerto all’ARCI Bellezza di Milano

Foto di Martina Fiore



Theresa Frostad Eggesbø è nata nel 1997 a Dubai e poi cresciuta tra Oslo e Liverpool. Nota anche con lo pseudonimo di Resa Saffa Park, la sua musica racchiude uno stile unico ispirato a leggende del jazz come Billie Holiday e Chet Baker, per accompagnarci in un viaggio melodico intimo e ricco di emozioni. Nel 2016 ha interpretato Sonja nella serie “Skam” e nel 2020 Saxa in “Ragnarok”. Ha pubblicato il suo EP di debutto “Dumb & Numb” per la label indipendente norvegese Toothfairy ed arriva in Italia per la prima volta con l’attesissimo album di debutto “Silver Bead Eyes”.

