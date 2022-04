PHILL REYNOLDS: le foto del concerto al Bergamo NXT Station

Foto di Massimo Ripamonti

Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Cantele, è un cantautore nato sui colli Vicentini. Con ormai più di 500 concerti alle spalle si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce a narrare storie d’amore e di rabbia, di luci ed ombre.I suoi live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie – come in volo – si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle. Il nucleo dei suoi live attuali ruota attorno ad “A Sudden Nowhere”, ultimo suo album uscito per Hoodooh nel gennaio 2021.Apprezzato concorrente di XFactor Italia 2021, giunto agli home visits col plauso di Manuel Agnelli.Il nuovo album, “A Ride”, uscirà a Giugno 2022 per Bronson Recordings.

Clicca qui per vedere le foto di Phill Reynolds al Bergamo NXT Station (o sfoglia la gallery qui sotto).

Prossime date a Piazzale Alpini

Il cartellone 2022 è in continuo aggiornamento. I primi eventi annunciati sono i seguenti.

APRILE

24 aprile – DUMBO GETS MAD – ingresso gratuito, ore 21.30

30 aprile – MOTTA – ingresso gratuito, ore 20.30

MAGGIO

1 maggio – CLAMORE FESTIVAL : Il primo maggio delle band bergamasche – ingresso gratuito, ore 16.00

7 maggio – NADA – ingresso gratuito, ore 20.30

21 maggio – AFRICA UNITE – ingresso con formula H.20, ore 20.30

GIUGNO

17 giugno – THE DANDY WHAROL – ingresso con formula H.20, ore 20.30

18 giugno – MODENA CITY RAMBLERS – ingresso con formula H.20, ore 20.30

24 giugno – THE ZEN CIRCUS – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation ore 20.30

LUGLIO

9 luglio – BANDABARDÒ e CISCO – ingresso con formula H.20, ore 20.30

15 luglio – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI e COR VELENO – ingresso con formula H.20, ore 20.30

16 luglio – CHIELLO – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation ore 20.30

20 luglio – SANGIOVANNI – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation ore 20.30

23 luglio – FULMINACCI – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation ore 20.30

29 luglio – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – biglietto unico > https://bit.ly/3u4lH7s ore 20.30

30 luglio – ERNIA – biglietto unico > https://bit.ly/3x8rXNv ore 20.30

AGOSTO5 agosto – RANCORE – ingresso con formula H.20, ore 20.30

6 agosto – EUGENIO IN VIA DI GIOIA – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation ore 20.30

SETTEMBRE

2 settembre – ROVERE – ingresso con formula H.20, ore 20.30

3 settembre – TANANAI – biglietto unico > https://bit.ly/3r1QIqt ore 20.30

9 settembre – VENERUS – biglietto unico > https://bit.ly/nxtstation ore 21.30

10 settembre – DITONELLAPIAGA – ingresso gratuito, ore 20.30