TEIMAT Festival 2026: dal 5 al 7 giugno tra le vette a Borca di Cadore (BL)

Teimat Festival svela il programma integrale della sua edizione 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più suggestivi del panorama indipendente italiano. Non solo un festival, ma un’esperienza collettiva che abita gli spazi visionari dell’ex Villaggio ENI, dove l’architettura organica di Edoardo Gellner incontra la forza della natura e le vibrazioni della musica d’avanguardia.

Il festival si apre ufficialmente venerdì 5 giugno presso la Sala Conferenze dell’Hotel Boite (ore 18:00, ingresso gratuito). La serata inaugurale è un omaggio alla visione di Enrico Mattei e dell’architetto Edoardo Gellner. Verrà presentato il volume “Villaggio Eni: Architettura e paesaggio” (Gaspari Editore), titolo della collana dedicata all’opera del progettista. Il libro offre un percorso tra parole e immagini d’epoca unito alla rilettura contemporanea del fotografo Oscar Ferrari, arricchito dai testi dello storico Roberto Dulio (Politecnico di Milano) e dal racconto inedito dello stesso Gellner. A seguire, la proiezione del documentario “Villaggio Eni. Un piacevole soggiorno nel futuro” alla presenza del regista Davide Maffei. Al talk parteciperanno, oltre al regista, il Prof. Roberto Dulio e Francesco Accardo (General Manager di Corte delle Dolomiti), con la moderazione di Alessandro Carpana (Proloco di Borca di Cadore) e la diretta su Radio Club 103.

Sabato 6 giugno il festival entra nel vivo. Dalle ore 18:00, gli spazi della Palestra del Villaggio diventeranno l’epicentro di una maratona musicale senza confini.

Ai già annunciati Zu, pronti a travolgere il pubblico con il nuovo album “Ferrum Sidereum”, si aggiungono nomi di culto internazionali e nazionali: dall’emo/math-rock degli inglesi pennines (UK) al neofolk decadente degli Spiritual Front, passando per le derive psichedeliche degli A/lpaca e l’energia di Klimt1918, Bleeding Eyes, Milo e The Frog. La giornata si chiuderà con il dj set curato da Notte delle Tigri.

Il gran finale di domenica 7 giugno (ore 12:00, ingresso gratuito) è affidato alla magia della Gellner Lounge presso l’Hotel Boite.

Un appuntamento intimo e suggestivo per salutare le Dolomiti con i set acustici di Phill Reynolds, Andrea Andrillo e Sido. Un momento di decompressione sonora dove la musica d’autore si fonde con il silenzio e la maestosità del paesaggio circostante.

Teimat Festival propone diverse modalità per vivere l’evento: dal ticket singolo per la giornata di sabato ai pacchetti speciali che includono il pernottamento presso l’Hotel Boite o l’esperienza del campeggio nel bosco del Villaggio, opzione quest’ultima disponibile esclusivamente per la notte di sabato 6 giugno.

Per acquistare i biglietti biglietti per sabato 6 giugno e per maggiori info: https://teimatfest.it/