ROCK IN RIOT 2025: la XIII edizione il 6 e 7 Giugno a Martinengo (Bergamo)

All’alba della tredicesima edizione, il festival DIY bergamasco ad ingresso libero vi invita ad una due giorni a dir poco imperdibile, con alcune delle band più interessanti e devastanti del sottosuolo italico.

ROCK IN RIOT 2025 – XIII EDIZIONE

6 – 7 GIUGNO

Centro Sportivo Il Tiro – Via Trento 56, Martinengo (BG)

INGRESSO LIBERO e GRATUITO

Day 1: VENERDI’ 6 GIUGNO

STORMO – Dal 2007 sono un caposaldo dello screamo/crust punk del nostro paese. A marzo è uscita la loro ultima fatica in studio, “Tagli/Talee” per la label americana Prosthetic Records e ce lo presenteranno nella loro unica data lombarda di quest’estate.

DECREW – Quando si parla della storia dell’ hardcore italiano degli ultimi trent’anni è impossibile non citare questa band. Preparatevi a volare.

PUT PURANA – Screamo dalla Brianza. Saranno i fornitori di singalongs più emotivi e laceranti della serata.

BEG FOR NOTHING – I local heroes più assassini che ci siano. Nuovo progetto deathcore con componenti dei Rise Of Tyrants, Lacerhate etc.

Day 2: SABATO 7 GIUGNO

ZU – Sax baritono, basso e batteria. Questa è la ricetta segreta dell’incredibile proposta artistica dei romani Zu che ci delizieranno con un concerto intenso, originale, unico.

PONTE DEL DIAVOLO – La Torino malefica che ci piace tanto. Il loro black doom metal gli ha permesso di arrivare a pubblicare il loro ultimo album per Season of Mist e di partecipare ad alcuni dei festival di settore più importanti d’Europa. Dal Roadburn al Rock In Riot è un attimo.

LLEROY – Il trio bolognese mudcore si prende un break dalle registrazioni del loro nuovo album per venire a trovarci. La speranza di sentire qualche nuovo pezzo è esagerata.

THE CLAMPS – Heavy Psych Sounds ci ha visto lungo e li ha fatti entrare nel suo roster. Che il Bergamo Speed Stoner Rock ‘N Roll sia con tutt* voi.

Rock In Riot 2025 – 6 7 Giugno line-up

Il tutto sarà arricchito come sempre da distro musicali e di artigianato DIY, una mostra fotografica tutta da scoprire, truckfoods per tutte le esigenze e beergarden.

