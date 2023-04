PETER BENCE: guarda le foto del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

PETER BENCE, il fenomeno mondiale del pianoforte e del crossover tra classica e pop, è tornato in Italia per un’imperdibile data evento il 22 aprile 2023 al TEATRO DEGLI ARCIMOBOLDI di Milano.



Ha rivoluzionato il modo in cui si suona il pianoforte abbattendo le barriere tra la musica classica e quella pop, grazie a uno stile espressivo e moderno davvero unico, tanto da diventare un punto di riferimento assoluto per le nuove generazioni di pianisti: Peter Bence è uno dei più importanti musicisti della scena strumentale ed è il nuovo fenomeno mondiale del crossover.

Con i suoi video e i suoi arrangiamenti per pianoforte di brani iconici del pop e rock ha letteralmente preso d’assalto e conquistato il web collezionando oltre 950 milioni di visualizzazioni su YouTube e Facebook, dimostrando di essere un pianista, arrangiatore e interprete straordinario.

Dal 2017 a oggi si è esibito in oltre 40 Paesi nel mondo, registrando prestigiosi sold out: alla SYDNEY OPERA HOUSE, la LOTTE CONCERT HALL di Seul, lo STADTHALLE a Vienna e al VICTORIA HALL a Ginevra, solo per citarne alcuni. Un successo meritatamente ottenuto grazie al suo coinvolgente stile di suonare il piano, con un senso del ritmo travolgente che ha abbattuto i confini tra musica classica e popolare.

