PAIN + ENSIFERUM: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Milano

Foto di Federico Buonanno

I PAIN, la band metal famosa per le esibizioni ad alta energia, si sono esibiti al LIVE MUSIC CLUB di Trezzo, in una tappa dell’ “I AM European Tour”, che sta mantenendo la promessa di un indimenticabile esperienza per i fan. Sono stati affiancati dalla folk metal band ENSIFERUM. In apertura si sono esibiti gli ELEINE e i RYUJIN

PAIN: la scaletta del concerto di Milano

Let Me Out

End of the Line

Nailed to the Ground

The Great Pretender

Call Me

Walking on Glass

Revolution

Zombie Slam

Suicide Machine

Monkey Business

Coming Home

Have a Drink on Me

Same Old Song

It’s Only Them

Bye/Die

Gimme Shelter

Party in My Head

I’m Going In

Shut Your Mouth

My Way