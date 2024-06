OMAR APOLLO + Mecna: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Giulia Gasparini



Nato a Hobart, nell’Indiana, da genitori messicani, Omar Apollo è un cantautore in grado di padroneggiare la propria arte e raccontare le dolorose e viscerali riflessioni di ciò che vive. Il suo talento lo ha portato a essere riconosciuto e apprezzato dalla critica tanto da ricevere una nomination ai GRAMMY come miglior nuovo artista, due nomination ai Latin GRAMMY come disco dell’anno e miglior canzone alternativa (“Te Olvidaste”, con C. Tangana), il premio Future Icon di Variety. Da poco ha ottenuto il suo primo disco di platino certificato RIAA per la hit virale “Evergreen (You Didn’t Deserve Me at All)”, che ha rappresentato il suo debutto nella Billboard Hot 100.

Un paio di EP (Stereo del 2018 e Friends del 2019) gli sono valsi gli elogi della critica e in seguito si è esibito in programmi televisivi come Late Night with Seth Meyers e The Tonight Show with Jimmy Fallon. L’atteso album di debutto, “IVORY” (2022), lo ha portato a un nuovo livello e, alla fine dell’anno, ha completato un altro tour che ha registrato il tutto esaurito. Il 6 ottobre è uscito il nuovo EP “Live For Me”.

Clicca qui per vedere le foto di Omar Apollo e Mecna a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).