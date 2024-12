MAX PEZZALI: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Sonia Santagostino



MAX PEZZALI è inarrestabile. Dopo il primo tour negli stadi MAX FOREVER (Hits Only), che ha registrato il tutto esaurito per la data di Trieste, oltre 38 mila persone allo Stadio Olimpico di Torino, oltre 63mila allo Stadio Olimpico di Roma e oltre 168 mila con la tripletta allo Stadio San Siro di Milano, i palazzetti di Milano e Roma accoglieranno nuovamente l’artista, diventando la casa dei suoi nuovi concerti, prima del gran finale il 12 Luglio 2025 all’Autodromo di Imola.

Da Sei Fantastica, ad Hanno Ucciso L’uomo Ragno fino ad arrivare a La dura legge del gol, Sei un mito e La regina delle celebrità, l’Unipol Forum si riempirà di quei colori, gioia e allegria che solo i concerti di Max Pezzali sono in grado di offrire, in uno nuovo show completamente rinnovato.

Fenomeno senza tempo della cultura pop italiana – i cui testi e parole sono diventati memoria collettiva e colonna sonora della vita di almeno tre generazioni – Max Pezzali è uno degli artisti di maggior successo per i concerti dal vivo.

Clicca qui per vedere le foto di Max Pezzali al Forum di Assago (o sfoglia la gallery qui sotto).

MAX PEZZALI: la scaletta del concerto di Milano

S’inkazza (Questa casa non è un albergo) – (883 song)

Sempre noi

Non me la menare – (883 song)

6/1/sfigato – (883 song)

Jolly Blue – (883 song)

Rotta x casa di Dio – (883 song)

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – (883 song)

Come deve andare – (883 song)

Gli anni – (883 song)

Sei un mito – (883 song)

Nella notte Molella Remix – (883 song)

Non ci spezziamo

La regina del celebrità – Eiffel 65 Remix – (883 song)

La regola dell’amico – (883 song)

Una canzone d’amore – (883 song)

Come mai – (883 song)

Nessun rimpianto – (883 song)

Eccoti

Le luci di Natale (Live debut)

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano – (883 song)

Nient’altro che noi – (883 song)

Io ci sarò – (883 song)

La dura legge del gol – (883 song)

Grazie mille – (883 song)

Nord sud ovest est – (883 song)

Bella vera – (883 song)

Tieni il tempo – (883 song)

Con un deca – (883 song)

MAX FOREVER – Questo Forum non è un albergo

Sabato 28 dicembre 2024 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Domenica 29 dicembre 2024 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Lunedì 30 dicembre 2024 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Martedì 31 dicembre 2024 | MILANO @ UNIPOL FORUM – CAPODANNO EDITION CON DEEJAY TIME

Venerdì 3 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Sabato 4 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Domenica 5 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Martedì 7 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Mercoledì 8 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Giovedì 9 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

Venerdì 10 gennaio 2025 | MILANO @ UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

MAX FOREVER – Questo Pala non è un albergo

Venerdì 24 gennaio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

Sabato 25 gennaio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

Domenica 26 gennaio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

Martedì 28 gennaio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

Mercoledì 29 gennaio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

Sabato 1 febbraio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

Domenica 2 febbraio 2025 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)