MARCUS MILLER: guarda le foto dei concerti di Milano e Torino

È tra i Maestri indiscussi del basso jazz, R&B, fusion e soul. Il suo suono si può riconoscere in numerosi brani in cima alle classifiche mondiali: da Just The Two Of Us di Bill Wither’s, a Never Too Much di Luther Vandross, così come in quelli di Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John e Bryan Ferry.

Uno stile riconosciuto e riconoscibile quello del suo basso in una combinazione di funk, groove, soul e tecnica pura. La carriera di Marcus Miller è fatta di collaborazioni eccezionali. Come quella con Miles Davis negli anni ’80.

Tra gli album più famosi di Miles che hanno l’impronta del bassista newyorkese l’album rivoluzionario e il brano Tutu che hanno reso Miller l’ultimo importante produttore, arrangiatore e compositore della leggenda del jazz. Non a caso è ritenuto da molti l’epigono più qualificato del messaggio musicale di Davis.

