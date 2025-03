MARCUS & MARTINUS: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Unico evento in Italia per i gemelli norvegesi Marcus e Martinus Gunnarsen che arrivano sul palco dei Magazzini Generali di Milano l’11 marzo 2025 in occasione del loro “Not The Same Tour”.

Il duo è sceso in gara per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2024. Con la performance (si sono classificati noni) e il successo dell’uscita del quarto album in studio “Unforgettable” lo scorso maggio, i due gemelli si confermano uno dei fenomeni pop più interessanti della Scandinavia.

Chi sono Marcus & Martinus

Marcus & Martinus (gli “M&M”) sono un duo musicale norvegese formatosi nel 2012. I gemelli Marcus e Martinus Gunnarsen, originari di Trofors (21 febbraio 2002) hanno iniziato la loro carriera a 10 anni e nel 2015 il loro album di debutto Hei è stato nella top 40 norvegese e svedese.

Clicca qui per vedere le foto di Marcus & Martinus a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARCUS & MARTINUS: la scaletta del concerto di Milano