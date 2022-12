MANAGEMENT: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Foto di Rossella Mele

Nel decimo anno dall’uscita del clamoroso debutto di “AUFF!!”, i Management tornano sulle scene annunciando il loro ingresso nel roster di Garrincha Dischi con un nuovo album: “Ansia Capitale”, uscito a giugno e presentato ieri sera in concerto all’Arci Bellezza di Milano.

«Siamo la prima generazione nella storia dell’umanità che non può guardare al futuro con ottimismo. Che ha la certezza che domani sarà peggio di oggi. Che non può sperare in niente. Ed ecco l’ansia: la nostra pena capitale». Esordisce così il duo Romagnoli-Di Nardo nel descrivere la sua ultima opera. Un lavoro intimamente sentito, che scava nelle profondità dell’animo umano sondandone le emozioni più viscerali, nel tentativo disperato di tornare al cosiddetto Umanesimo analogico, riappropriandosi della capacità di instaurare relazioni umane vere, autentiche.

In questo i MaDeDoPo assumono una posizione radicale, rivendicando il diritto ad essere – come si definiscono loro stessi – dei villani, dei cafoni… dei perdenti: «due lupi d’Abruzzo, poeti provinciali da Lanciano, che manco provincia è». Ed è con questo album che l’ansia di provincia diventa Capitale, ergendosi per combattere una società ormai ammalata di produttività e consumismo, dunque incapace di provare alcun sentimento e inadatta ad empatizzare con chi soffre.

MANAGEMENT: LA SCALETTA DEL CONCERTO ALL’ARCI BELLEZZA

Il mio corpo

Pornobisogno

Pasticca blu

Esagerare sempre

Fine eternità

Mul ticùl ti

Vento

Occhi tristi

Il demonio

Bastatutto

Norman

Auff

Come la luna ( acu )

Chiara scappiamo ( acu )

Incubo stupendo

Lasciateci divertire

Naufragando