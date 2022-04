MADISON BEER: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Un Fabrique di Milano tirato a lucido per il suo primo concerto di fine emergenza. Infatti da venerdì primo aprile (e non è uno scherzo giuro) si può tornare a fruire della musica live con la massima capienza consentita, mantenendo per ora ancora piccoli ma importanti accorgimenti per mettersi finalmente alle spalle questo incubo che dura ormai da due anni.

Entrare di nuovo in questa venue dopo oltre 700 giorni è un po’ come ricominciare ma è anche un po’ come tornare in luogo caro che non si trova proprio vicino a noi, ma una volta varcata la soglia pare di esserci usciti solo ieri. Tante facce amiche ed alcune facce nuove per celebrare quello che spero per tutti sarà un giorno uno di tanti altri a seguire.

Una giovane crowd per festeggiare la ripartenza con la voce ed il sex appeal della newyorkese Madison Beer, scoperta da Justin Bieber.

Due date italiane per il suo The Life Support Tour in Europa e UK per promuovere il suo ultimo lavoro discografico pubblicato a fine febbraio. Dopo la data milanese Madison sarà questa sera all’Orion di Ciampino (Roma) con anche in questo caso in apertura la bravissima Leah Kate.

Biglietti disponibili per la data romana > ticketmasteritalia.46uy.net/e4xzNg

Clicca qui per vedere le foto di Madison Beer in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

MADISON BEER – La scaletta del concerto di Milano

The Beginning

Baby

Good in Goodbye

Stay Numb and Carry On

Emotional Bruises

Reckless

Homesick

Stained Glass

Default

Effortlessly

Selfish

Blue

Sour Times

Dear Society

BOYSHIT

Follow the White Rabbit



Encore:

Everything Happens for a Reason