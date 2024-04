LEVANTE: le foto e la scaletta del concerto al Teatro delle Muse di Ancona

Foto di Giulia Troncon

Dall’incanto dell’Arena di Verona dove ha celebrato i suoi primi 10 anni di carriera e ha dato voce, immagine e corpo al suo ultimo album Opera Futura al primo passo verso il futuro con un nuovo tour nei teatri nella primavera del 2024 con la cura e l’attenzione di chi ha voluto raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca.

Claudia Lagona, in arte LEVANTE, è considerata l’unica artista italiana in grado di condensare in sé la cantautrice impegnata e l’icona pop, tracciando una strada mai battuta. Ha pubblicato cinque album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa, ed è stata giudice del programma tv X-Factor, oltre che in gara a Sanremo 2020 e 2023. Artista poliedrica, oltre alla carriera musicale (è autrice e compositrice di brani per altri artisti e di colonne sonore), Levante è anche una scrittrice affermata: per Rizzoli ha pubblicato tre romanzi.

Clicca qui per vedere le foto di Levante in concerto ad Ancona (o sfoglia la gallery qui sotto).

LEVANTE – la scaletta del tour 2024

Leggera

Capitale, mio capitale

Rancore

Io ero io

Alma Futura

Se non ti vedo non esisti

Abbi cura di te

Di tua bontà

Fa male qui

Non stai bene

Memo

Metro

Antonio

Iride blu e Cuore liquido

Mater

Gesù Cristo sono io

Invincibile

Andrà tutto bene

Non me ne frega niente

Vertigine

Alfonso

Tikibombom

Vivo

Mi manchi