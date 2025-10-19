Connect with us

Concerti

LEVANTE: torna dal vivo con “Dell’amore – Club Tour 2026” dal 29 aprile nei principali club d’Italia

Published

A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani, Levante è pronta a tornare finalmente dal vivo con un tour completamente rinnovato.

Si intitola “Dell’amore – Club Tour 2026” il nuovo progetto live della cantautrice siciliana, che segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. “Quella nei club è la dimensione dal vivo a cui da tempo desideravo tornare e che ho sempre amato: nei club più che altrove si ha la sensazione che il concerto prenda vita insieme al pubblico” spiega Levante.

Dal 29 aprile Levante inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più maturo, più crudo e più vero, tra queste anche i nuovi singoli “”MAI MAI” e “Niente da dire”.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3L08yak

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO 

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara 

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico 

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica 

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia 

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon 

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz  

Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo “Manuale distruzione” (2014), “Abbi cura di te” (2015), “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Magmamemoria” (2019), “Opera Futura” (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie “Opera quotidiana” (2024)

