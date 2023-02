LEPROUS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

I LEPROUS, in tour a supporto dell’ ultimo album APHELION, hanno suonato ieri al FABRIQUE di Milano.

Un “Aphelion (Tour Edition)” sarà disponibile nei formati limited 2CD Digipak e Digital album (2CD) con l’album originale e l’aggiunta di due bonus track e un intero live di 40 minuti registrato durante la prima parte del tour di “Aphelion”, presso il Motocultor Festival in Francia e a Berlino, Germania.

Clicca qui per vedere le foto dei Leprous in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

LEPROUS: la scaletta del concerto di Milano

Have You Ever?

The Price

Observe the Train

On Hold

Castaway Angels

From the Flame

Alleviate

The Cloak

Out of Here

Slave

Acquired Taste

Below

Nighttime Disguise

Encore:

The Sky Is Red