LAUREN SPENCER SMITH + Henry Moodie + Geena Fontanella: le foto del concerto al Gate di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

ON THE RADAR è il nuovo format di All Things Live Italy, nato dalla volontà di dare una spazio ai progetti internazionali più interessanti dell’attuale panorama musicale. L’obiettivo è quello di creare un format che dia continuità all’esperienza musicale dal vivo, in particolare verso artisti che necessitano di uno spazio e di una piattaforma adeguati per presentare il loro progetto al pubblico italiano. Come ci ha introdotto Marco Belotti e come ha proseguito nel raccontarci Federico Burgio – rispettivamente Promoter e Communication Manager – da ottobre 2023 fino a maggio 2024, OTR mirerà a portare i progetti più interessanti e promettenti della scena musicale internazionale. Sarà focalizzato su artisti che non hanno mai suonato dal vivo in Italia, e saranno affiancati anche ad artisti italiani affini al loro stile musicale.

E come dar inizio alla mission se non con tre progetti che si stanno facendo conoscere in tutto il mondo? Lauren Spencer Smith, la giovanissima cantautrice canadese multiplatino, classe 2003, astro nascente del Pop internazionale, ha aperto la stagione del format ieri domenica 24 settembre al Gate di Milano per un’imperdibile prima e unica data italiana, in occasione del suo tour mondiale “Mirror Tour”. Con lei sul palco, special guest e opening della serata Henry Moodie e Geena Fontanella.

Gli ultimi due anni sono stati molto importanti per Lauren Spencer Smith che ha superato il miliardo di stream globali grazie ai singoli Finger Crossed (Disco di Platino in pochissimo tempo), Flowers (certificata Disco d’Oro), Narcissist e Best Friend Breakup ad anticipare l’album di debutto MIRROR uscito a luglio 2023 per Island Records/Republic Records. Per lei non sono mancate anche importanti partecipazioni tra cui The Tonight Show di Jimmy Fallon, MTV VMAs e le nomination come Best New Artist ai People’s Choice Awards 2022, JUNO Awards come Artist of the Year oltre ad essere selezionata da Apple Music tra i “5 Breakthrough Artist Of 2022”.

L’abilità di scrittura, la potenza vocale e la sua versatilità sono solo alcuni degli elementi che rendono la musica di Lauren Spencer Smith capace di emozionare. È stata imperdibile quindi la prima e unica data italiana in occasione del tour mondiale “Mirror Tour”.

Clicca qui per vedere le foto di Lauren Spencer Smith, Henry Moodie e Geena Fontanella al Gate di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).