LACUNA COIL: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

In un Fabrique pieno zeppo di fan i Lacuna Coil si sono presentati sul palco per celebrare i vent’anni del loro album “Coma Lies” (terzo album della band uscito nel 2002) con il loro spettacolo “Coma Live”.

“Comalies XX“, uscito venerdi 14 ottobre, è una riedizione ricostruita da zero e rimaneggiata del terzo album dei Lacuna Coil “Comalies”, originariamente pubblicato nel 2002.

La fanbase che si è riunita al locale milanese per questo speciale concerto è decisamente varia, tra la folla si possono sentire voci parlare in italiano, tedesco, spagnolo con fan che dicono di essere arrivati addirittura dall’Argentina, a testimoniare quanto la band capitanata da Cristina Scabbia e Andrea Ferro siano una band di successo internazionale.

Il concerto ha visto la band proporre al pubblico per intero l’album Comalies XX, oltre ad altri grandi classici del gruppo, un evento speciale per celebrare l’uscita dell’album e il ventesimo anniversario del disco originale.

Clicca qui per vedere le foto dei Lacuna Coil in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

Lacuna Coil a Milano – la scaletta

Blood, Tears, Dust

Delirium

Reckless

Trip the Darkness

Our Truth

Layers of Time

Veneficium

Sword of Anger

Swamped XX

Heaven’s a Lie XX

Daylight Dancer XX

Humane XX

Self Deception XX

The Ghost Woman and the Hunter

Unspoken XX

Entwined XX

The Prophet Said XX

Angel’s Punishment

Comalies XX

Aeon XX

Tight Rope XX

Enjoy the Silence

Nothing Stands In Our Way