KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN: guarda le foto e consulta la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

L’ hardcore band statunitense dei KNOCKED LOOSE si è esibita in Italia per un unico appuntamento che si è tenuto il 22 febbraio 2024 presso il LIVE CLUB di Trezzo sull’Adda (MI). In apertura si sono esibiti i DEAFHEAVEN

KNOCKED LOOSE: la scaletta del concerto di Milano

Deep in the Willow

Where Light Divides the Holler

God Knows

Deadringer

Trapped in the Grasp of a Memory

Belleville

Denied by Fate

Oblivion’s Peak

Blinding Faith

All My Friends

…And Still I Wander South

Mistakes Like Fractures

Billy No Mates

Counting Worms

Everything is Quiet Now